Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 13 marzo 2023

- Calcio: riprende la preparazione in vista del match di sabato con la Reggina

- Ranieri: "servono 10 vittorie per il secondo posto"

- Anticipi e posticipi: le date e gli orari fino alla 36esima giornata di serie B

- Serie C: domani Olbia e Torres impegnate nel turno infrasettimanale

- Serie D: i risultati delle sarde

- Basket: Sassari ottiene la quinta vittoria consecutiva

- Volley: in A2 Femminile l'Hermaea Olbia perde con Roma alla prima gara della poule promozione

