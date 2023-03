Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 14 marzo 2023 a cura Valentina Caruso.

- Calcio: continua la preparazione del Cagliari in vista del match di sabato contro la Reggina, buone notizie dall’infermeria per Luvumbo

- Calcio: Obert e Griger convocati dalla nazionale slovacca

- Serie C: Olbia e Torres impegnate oggi nel turno infrasettimanale

- Tennis: continua la marcia dell'algherese Carboni all'Itf di monastir in Tunisia

- Tennistavolo: approdano a Cagliari i Campionati Assoluti, di seconda e di terza categoria, oggi la presentazione

© Riproduzione riservata