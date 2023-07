Sport News: le notizie dell'edizione delle 13 dell’11 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: calciomercato Cagliari, ai dettagli con Jankto. Quasi fatta anche per Scuffet e Oristanio

Calcio, Serie A: ad Assemini il Cagliari ha ufficialmente iniziato il ritiro precampionato. Oggi la conferenza di Bonato.

Tennis: sfuma la promozione in A2 ler il tennis club Cagliari

Danza: argento nello show dance per una coppia sarda ai campionati paralimpici di ballo organizzati dalla Fids.

