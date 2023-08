Le notizie dell'edizione delle 13 del 9 agosto 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio Serie A: il Cagliari si prepara al match di Coppa Italia col Palermo

Calcio, Serie A: quota record di abbonati per vedere il Cagliari alla Domus, raggiunte oltre 13 mila sottoscrizioni

Calcio Serie C: nuovo acquisto per la difesa della Torres

Calcio regionale: composti calendari, gironi e conclusi i ripescaggi dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

Basket femminile: la Dinamo rinnova il contratto alla playmaker Debora Carangelo.

