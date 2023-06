Le principali notizie sportive del 7 giugno a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: bagno di folla alla Domus per Ranieri e i suoi ragazzi, oggi la vigilia del match col Bari

Calcio, Serie B: parla Ranieri in conferenza stampa

Basket: la Dinamo Sassari pensa al futuro e si muove sul mercato

Volley: da sabato al via il Circuito Regionale di Beach Volley 2023.

© Riproduzione riservata