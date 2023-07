Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 31 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: festa in piazza per il Cagliari nel ritiro in Valle d'Aosta

Calcio Serie A: oggi la conferenza di Leonardo Pavoletti

Calcio, Serie C: parla l'allenatore dell'Olbia Leandro Greco

Beach Soccer femminile: il Cagliari non riesce a vincere lo scudetto. Le rossoblù battute a rigori dal Lady Terracina sono vice campionesse italiane

Motori: gli organizzatori del Rally dei Nuraghi e del Vermentino in Finlandia per promuovere l'evento.

