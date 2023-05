Le principali notizie sportive del 30 maggio a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: alle 20.30 alla Domus l'atteso match di andata della semifinale play off tra Cagliari e Parma

Calcio giovanile: a Sa Rodia il Torneo Energit Primavera 2023

Calcio, Nazionale: gli Azzurri del ct Mancini tornano in Sardegna a giugno

Basket: Sassari battuta anche in gara 2 da Milano per soli 5 punti

Volley maschile: il Cus Cagliari a un passo dallo storico ritorno in Serie A

