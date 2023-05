Le principali notizie sportive del 29 maggio a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: subito in campo il Cagliari per preparare la semifinale play off domani alla Domus col Parma;

Calcio, Serie B: la designazione arbitrale per Cagliari-Parma;

Calcio, Serie C: l'Olbia respinge le sirene americane, entro 10 giorni il nuovo allenatore;

Calcio, Serie D: rinnovi importanti per il Latte Dolce;

Basket: la conferenza di Bucchi in vista di gara 2 della semifinale play off oggi contro Milano.

© Riproduzione riservata