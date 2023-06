Le principali notizie sportive del 28 giugno a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: 2 milioni al Cagliari per la cessione di Vicario dall'Empoli al Tottenham

Calcio, Serie A: Cagliari tra mercato in entrata e in uscita

Basket: il preparatore della Dinamo Sassari Matteo Boccolini va verso le 600 presenze al seguito della squadra

Atletica: Patta e Kaddari rientrano soddisfatti in Sardegna dopo gli Europei a squadre

