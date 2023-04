Le principali notizie sportive del 24 aprile 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio: non si ferma il cordoglio per la scomparsa di Tonino Orrù. Le parole di Riva

Calcio, Serie B: il Cagliari domani riprende la preparazione in vista della gara contro la Ternana

Calcio regionale: festa per Villasimius e Barisardo promosse in Eccellenza

Calcio Serie C: la Torres pareggia e si salva, l'Olbia già salva perde 2-0

Basket: Sassari perde contro Bologna, senza Diop e Gentile

