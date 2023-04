Le principali notizie sportive del 20 aprile 2023 a cura di Valentina Caruso: Cagliari al lavoro per la trasferta a Parma. Capradossi operato. Calcio giovanile: al via il Torneo della Regioni in Piemonte e Valle d’Aosta riservato alle Rappresentative regionali U15, U17, U19 e femminile. Basket: Sassari vince contro Trieste 103 a 80 e ritrova le sue certezze. Equitazione: partito a Santa Giusta il circuito Masaf riservato ai cavalli nati e allevati in Italia.

