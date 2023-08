Sport News, le notizie dell'edizione delle 13 del 17 agosto 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: il Cagliari si prepara al primo match di campionato col Torino

Calcio, Serie A: la designazione arbitrale per Torino - Cagliari

Calcio, Serie C: un nuovo acquisto per la Torres

Vela: Marta Maggetti raggiunge l'ottavo posto provvisorio nel Campionato Mondiale IQFoil

© Riproduzione riservata