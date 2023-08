Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 16 agosto 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: da oggi riprende la preparazione del Cagliari in vista della trasferta di Torino

Calcio Serie A: ultimi movimenti di mercato per il Cagliari

Basket: la Dinamo Sassari pronta per il ritiro, le parole di Bucchi

Basket femminile: il capitano della Dinamo Cinzia Airoli lascia la Sardegna dopo 13 anni.

