Le principali notizie sportive del 12 giugno a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: il Cagliari torna in Serie A, la grande festa del popolo rossoblù tutta la notte

Calcio, Serie B: le parole di Ranieri e di Pavoletti in lacrime a fine gara

Calcio Serie D: il gruppo Volpi vende l'Arzachena. Il presidente Felugo conferma

Motori: l'Island X Prix, il campionato riservato ai suv elettrici l'8 e 9 luglio in Sardegna, ancora una volta per lo sport e per la sostenibilità ambientale

© Riproduzione riservata