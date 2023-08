Le notizie dell'edizione delle 13 di Sport News del 10 agosto a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: il Cagliari prosegue la preparazione in vista del match di Coppa Italia

Calcio, Serie A: le parole di Ranieri su Cagliari- Palermo

Basket: la Dinamo in ritiro a Nuoro

Pallamano: 2 grandi appuntamenti per la stagione sarda.

