Le notizie dell'edizione delle 13 del 8 settembre 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio Serie A: ultimo giorno di allenamento della settimana per il Cagliari poi il weekend di pausa campionato.

Calcio, Coppa Italia: il Cagliari affronterà l'Udinese ai sedicesimi di Coppa in gara secca mercoledì 1 novembre alle 21

Calcio giovanile: presentato l'intero settore giovanile, divisione maschile del Cagliari alla Domus

Basket, grande festa per la presentazione delle 3 Dinamo e per l'addio del Capitano Devecchi

