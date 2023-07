Le principali notizie sportive del 05 luglio a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: ufficializzati i calendari della Serie A. Esordio rossoblù a Torino

Calcio Eccellenza: nuovo attaccante per la Tharros

Calcio Promozione: l'Alghero rinnova il contratto del capitano Mereu

Basket: sorteggiato il girone della Dinamo in Champions League

Atletica: iscrizioni aperte per la nona edizione dell'Urban Trail

