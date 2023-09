Le notizie dell'edizione delle 13 del 4 settembre 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio Serie A: il Cagliari riprende gli allenamenti mercoledì. Assenti tutti i nazionali

Calcio Seri C: buona la prima per Olbia e Torres

Canottaggio: Oppo e Soares ai quarti dei Campionati Assoluti

Motociclismo: due tappe in Sardegna per la E-Xplorer FIM World Cup, il nuovissimo campionato di motocross elettrico fuoristrada

© Riproduzione riservata