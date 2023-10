Le notizie dell'edizione delle 13 del 4 ottobre 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: il Cagliari si prepara in vista del match con la Roma

Serie C: oggi il derby di Coppa Italia tra Olbia e Torres

Padel: al via la Fi Platinum Sardegna

Atletica: Francesco Dejas e Alice Capone sono i nuovi campioni regionali di mezza maratona

Automobilismo: dal 6 ottobre il Rally Terra Sarda in programma in Gallura

