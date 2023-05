Le principali notizie sportive del 4 maggio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: il Cagliari verso Perugia. Mancosu e Pavoletti in gruppo

Calcio, in tv: oggi al Cagliari in Diretta su Radiolina e Videolina Mauro Balata presidente della Lega B

Serie D: Mauro Giorico e Vittorio Tossi confermati per la prossima stagione nel Latte Dolce

Tennis: al Sardegna Open si giocano gli ottavi. Primi big in campo.

