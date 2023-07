Le principali notizie sportive del 04 luglio a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: conto alla rovescia per il ritiro del Cagliari. Intanto parla il mercato. Rinnova Aresti

Aia: L'arbitro Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari promosso in A e B

Calcio, Serie C: Il mercato di Olbia e Torres

Basket femminile: la Dinamo acquista Abnieszka Kaczmarczyk

© Riproduzione riservata