Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 30 marzo 2023 a cura Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: è finito 5-0 per il Cagliari il test/amichevole contro la Villacidrese.

Calcio, Serie B: le parole di Edoardo Goldaniga sui prossimi avversari del Sudtirol e quelle dell'ex allenatore Fabio Liverani.

Calcio regionale: le Rappresentative giovanili di calcio a 5 e calcio a 11 in partenza per il Torneo delle Regioni

Basket, A1: la Dinamo alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva

