Le principali notizie sportive del 3 maggio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: il Cagliari verso la trasferta di Perugia. Mancosu parzialmente in gruppo.

Calcio in tv: domani al Cagliari in Diretta su Radiolina e Videolina Mauro Balata presidente della Lega B

Tennis: al Sardegna Open Bellucci vola agli Ottavi; a Roma Anna Floris eliminata alle qualificazioni degli internazionali.

