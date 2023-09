Le notizie dell'edizione delle 13 del 27 settembre 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: i convocati per Cagliari Milan in programma oggi

Calcio Serie A: le parole di Viola sul Milan

Volley: definiti i calendari della Serie D femminile. Torneo Alessia Orro a Narbolia

Canottaggio: Bronzo per Alice Meloni e Federico Pintus alla Coupe de la Jeunesse

© Riproduzione riservata