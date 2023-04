Le principali notizie sportive del 26 aprile 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: il Cagliari ha ripreso ieri la preparazione in vista della gara contro la Ternana

Serie C: parla l'attaccante dell'Olbia Daniele Ragatzu ospite a Radiolina

Basket: Sassari si prepara all'ultimo match casalingo contro Reggio Emilia.

Vela: è partita la Cagliari-Monaco, in testa Botta Dritta e Furibonda

