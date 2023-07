Le notizie dell'edizione delle 13 del 25 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A, Cagliari: secondo giorno di ritiro per i rossoblù in Valle d'Aosta. Oggi la presentazione di Augello

Basket: il 9 e 10 settembre la tredicesima edizione del "City of Cagliari"

Basket femminile: la Dinamo Sassari ingaggia l'americana Ashley Jones

Tennis: Campionati italiani di Seconda Categoria a Cagliari. Parla Angelo Binaghi

