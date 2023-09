Le notizie dell'edizione delle 13 del 21 settembre 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: prosegue la preparazione del Cagliari in vista del match con l'Atalanta

Calcio Serie A: oggi la presentazione di Hatzidiakos e Wieteska

Calcio, Serie C: Mordini e Dessena out per quasi un mese

Tennistavolo: la Rappresentativa sarda al Trofeo Coni in Basilicata

© Riproduzione riservata