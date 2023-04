Le principali notizie sportive del 21 aprile 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: Cagliari si prepara per la trasferta a Parma. Capradossi operato

Calcio, Serie B: le parole di Ranieri in conferenza stampa e di Obert ospite a "Il Cagliari in Diretta"

Vela: grande delusione per la mancata assegnazione di una tappa delle World Series dell'America's Cup a Cagliari

Ciclismo: portare una competizione ciclistica mondiale a Cagliari è l'obiettivo di Enrico Della Casa, capo dell’Unione ciclistica europea

