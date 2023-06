Le principali notizie sportive del 20 giugno a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A, Cagliari: ufficializzate date e sedi del ritiro

Calcio, Serie C: la date della prossima stagione

Calcio femminile: finisce per la Tharros l'avventura nazionale in Coppa Italia

Canottaggio: Bronzo per Oppo

© Riproduzione riservata