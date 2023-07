Le notizie dell'edizione delle 13 del 19 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio Serie A: arriva Augello in rossoblù. Barreca ceduto alla Sampdoria

Calcio, Serie A: le parole di Simone Scuffet neo acquisto del Cagliari

Calcio, Serie A: Enzo Francescoli in visita al ritiro del Cagliari

Serie D: un nuovo arrivo nel Latte Dolce

Basket: ufficiale il calendario della Champions League. Esordio per la Dinamo in trasferta il 17 ottobre

