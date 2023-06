Le principali notizie sportive del 19 giugno a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A, Cagliari: in settimana l'incontro Giulini, Bonato, Ranieri per definire le mosse di mercato

Basket A1 maschile: in casa Dinamo saluta Jones

Basket A1 femminile: mercato in fermento per la Dinamo women

Motori: torna la San Gregorio - Burcei dopo 11 anni

