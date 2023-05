Le principali notizie sportive del 15 maggio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: il Cagliari si allena in vista della trasferta a Cosenza

Calcio, Serie C: l'Olbia pensa al nuovo allenatore

Basket: Sassari alla seconda gara play off scudetto oggi alle 20 a Venezia

Basket femminile A2: il Cus Cagliari perde la bella con Vigarano ai play out e retrocede in B

Ciclismo: va a Ignazio Cireddu la sesta edizione del "Trofeo del Parco”

Motori: Giacomo Scattolon e Sauro Farnocchia trionfano al 28º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara

