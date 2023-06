Le principali notizie sportive del 14 giugno a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A: il Cagliari va in vacanza. Appuntamento al 10 luglio per il ritiro

Calcio, Serie A: le parole di Aresti, Mancosu e Goldaniga

Calcio Serie C: Marco Sanna allenatore della Torres Primavera

Basket: Premio Reverberi alla Dinamo per due categorie

© Riproduzione riservata