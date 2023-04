Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 5 aprile 2023 a cura Valentina Caruso.

Calcio: mondo del calcio in lutto è morto l'ex rossoblù dello scudetto Bobo Gori

Calcio, Serie B, Cagliari: oggi doppia seduta di allenamento, Marko Rog parzialmente in gruppo

Calcio, Prima Categoria Girone B: dopo 13 anni, la Gialeto 1909 torna in Promozione

Basket, A2 femminile: derby sardo tra Techfind Selargius e Cus Cagliari

Tennis: alll'Itf di Santa Margherita di Pula eliminati tutti i tennisti sardi

© Riproduzione riservata