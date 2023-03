Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 24 marzo 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio: Cagliari, allenamento mattutino oggi ad Asseminello

Nuovo ruolo per Roberto Muzzi

Parla il terzino del Cagliari Paulo Azzi e si commuove su Radiolina

Basket in carrozzina: la Dinamo Lab pronta per la Final Four

Tennistavolo: Campionati Italiani in corso, oggi in campo gli Assoluti impegnati nei singolari maschile e femminile

© Riproduzione riservata