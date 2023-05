Le principali notizie sportive del 16 maggio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: il Cagliari prepara la trasferta di Cosenza. Parzialmente in gruppo Prelec

Basket: Sassari travolge Venezia alla seconda gara play off scudetto

Vela: al via da oggi a Villasimius la Swan Sardinia Challenge

Volley: niente scudetto per Alessia Orro

Football Americano: i Crusaders si impongono sul Monza

