Le principali notizie sportive del 16 giugno a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie A, Cagliari: le parole del ds Nereo Bonato al Cagliari in Diretta

Calcio Serie A: presentato il nuovo pallone per la prossima stagione

Canottaggio: a Varese la seconda prova di Coppa del Mondo col vogatore oristanese Oppo

Tennis, Serie C: le avversarie delle sarde negli spareggi promozione

© Riproduzione riservata