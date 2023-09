Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 08 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Stephen King e la sua passione musicale: un aneddoto divertente con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Sabrina Schiesaro

- Andare al supermercato in coppia non è salutare, lo dice la scienza

- George Clooney mette in vendita Villa Oleandra sul Lago di Como per 100 milioni di euro

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 09 settembre 2023 con il vice-direttore Ivan Paone

- "Un Mare D'Aria": l'esposizione di Inflatable Art arriva nel Centro Commerciale i Fenicotteri

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

© Riproduzione riservata