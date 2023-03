Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata dell’8 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News con Guglielmo Niada Social Media Manager del gruppo Unione Sarda – «È sparito il cane dei bambini»

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Consigli di lettura per domani con il Direttore Editoriale de L’UNIONE SARDA Lorenzo Paolini

- News - Le borse sotto gli occhi, un tempo considerate un difetto del viso, sono diventate una vera e propria tendenza in Corea

© Riproduzione riservata