Puntata del 11 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Oscar 2024: Oppenheimer trionfa con 7 statuette d’oro, a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Davide Lombardi

– Adam Sandler re di Hollywood, è l’attore più pagato

– Password deboli: un rischio per la sicurezza informatica

– Isola cerca un medico: un appello a tutti i professionisti

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 12 marzo 2024 a cura di Giulio Zasso

