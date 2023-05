Puntata del 11 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di: Chiude una buca al posto del Comune: 866 euro di multa e l’ordine di “riaprirla” con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Olanda il parcheggio costa 50 euro, per incentivare mobilità sostenibile

- Quanto costa un anno sabbatico per viaggiare?

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 12 maggio 2023 con il vice direttore Ivan Paone

- Sopravvive nella foresta grazie ad una bottiglia di vino

Cristian Asara

