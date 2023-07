Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 11 Luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Si chiama Ripple l’app che usa l’Intelligenza Artificiale per creare brani musicali con Luca Abozzi social media manager del gruppo Unione Sarda

- TikTok sfida i giganti della musica con il suo servizio di streaming TikTok Music

- L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti lancia la Skill Libro in Voce per rendere accessibili gli audiolibri tramite Alexa

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Sangiuliano e la sua figuraccia: la gaffe che ha scatenato i meme

- Ed Sheeran diventa pizzaiolo, il video è virale

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 12 luglio 2023 con il direttore

- Fervono i preparativi per l’Akènta Day, Radiolina racconterà l'evento in diretta

- Akènta Night, vivi una notte speciale ad Alghero

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 12 luglio 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

© Riproduzione riservata