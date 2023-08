Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata dell’11 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral news con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda: parodia politica con l'IA, Georgia Meloni e Matteo Salvini nei panni di Barbie e Ken

- Manca poco all'evento dell'estate L'Arabax Music Festival

- Pittulongu: revocato il divieto di balneazione nella spiaggia degli olbiesi

- Sgomberata la spiaggetta di S'Archittu, per garantire sicurezza e tutela ambientale

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- Scoperta rivoluzionaria: trasformare la plastica in sapone

- Animali record, ecco Tish il pesciolino rosso "anziano"

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 12 agosto 2023 con il vicedirettore Ivan Paone

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario UnioneSarda

