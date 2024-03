Puntata del 01 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Empoli-Cagliari, Ranieri: «Marzo fondamentale, ci giochiamo il nostro futuro» , a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Virginia Lodi

– Il futuro del caffè è su ruote: arriva “Barista on demand”

– Uova di Pasqua 2024: il prezzo del cioccolato vola alle stelle

– Il mondo oltre la terra con l’astrofisico Manuel Floris, direttore del Planetario Unione Sarda

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 02 marzo 2024 a cura di Giulio Zasso

