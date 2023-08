Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 01 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral news, la fuga di un anziano dall'RSA, un piano degno di un Film di Hollywood con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Betty Lindberg a 98 anni e ancora in corsa, la sua storia

- Vip in Costa Smeralda, paparazzato Leonardo DiCaprio su uno yacht

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Gwen Stefani e l'autoironia sui social: una risposta alla polemica sull'aspetto “ritoccato”

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 02 agosto 2023 con il vicedirettore Ivan Paone

