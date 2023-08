Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 02 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral news, il viaggio da incubo di Bassetti sulla nave/ In volo con l'aereo “rattoppato” con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione

- Viaggiare con le gambe sul cruscotto: l'apparente comodità che nasconde gravi rischi

- Great Blue Hole del Belize: una sorprendente scoperta nel fondo di questa meraviglia naturale"

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 03 agosto 2023 con il vicedirettore Ivan Paone

- 14 giorni all'evento dell'estate, l'Arabax Music Festival

