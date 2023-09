Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 09 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

- Billie Eilish sorprende i fan: viaggia in seconda classe e promuove la sostenibilità

- Francesca Michielin annulla il tour

- Franco Califano: il suo inedito 'Trastevere' prende vita con Federico Zampaglione

- Silent walking: la pratica della camminata in solitudine

- Il pericolo del 'likeing': quando il controllo sui social media diventa tossico

- TikTok e la tendenza virale del rammendo: riparare l'abbigliamento è cool

- Il Grande Fratello 2023: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione

