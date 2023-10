Giuseppe Valdes - Conduttore - conduce la puntata del 9 Ottobre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17:00.

Ospiti della puntata:

Guglielmo Niada - Social media manager Gruppo Unione Sarda per parlare del nuovo nuraghe in costruzione a Gergei

Paola Pilia - Giornalista & Flavio Soriga - Scrittore per parlare di "Centenari Superstar", la nuova trasmissione in partenza su Videolina

Sabrina Schiesaro - Giornalista per gli aggiornamenti da Unionesarda.it

Monica Scanu - Presidente FAI Sardegna: ritornano le Giornate FAI D'Autunno, il 14 e 15 ottobre 2023

Mario Lecca - Fisico e Meteorologo Arpal per parlare delle previsioni meteo dei prossimi giorni e dell'autunno 2023

Marco Salaris - Blogger TvBlog: dal flop di Pino Insegno alle novità su Pechino Express 2024

Lorenzo Paolini - Direttore editoriale L'Unione Sarda con le notizie in prima pagina domani sul primo quotidiano dell'Isola.

© Riproduzione riservata