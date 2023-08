Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 09 agosto di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral news con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda: Le Frecce Tricolori tornano a Cagliari, lo show nel cielo del Poetto

- Essere pigri potrebbe essere un vantaggio evolutivo

- Riscoprire la calma: strategie per svuotare la mente e ritrovare il benessere

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 10 agosto 2023 con il vicedirettore Ivan Paone

- Misteriosa consegna Amazon: centinaia di pacchi arrivano senza ordine

