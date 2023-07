Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 07 luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Oltre i confini delle specie: L'incredibile legame tra un sub e un pesce nel lago del Wisconsin con Enzo Asuni social media manager del gruppo Unione Sarda

- Ogopogo Summer Festival, sul palco questa sera DADA' l'abbiamo intervistata

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Viaggi su misura e senza bagagli: Scopri 'Any Wear, Anywhere' di Japan Airlines per il tuo viaggio in Giappone

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 08 luglio 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

